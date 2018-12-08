Кадыров и Мединский отреагировали на историю с рэперами

Министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя ситуацию вокруг отмены концертов рэперов, предложил как можно реже вмешиваться в культурные процессы молодежной среды, приводит слова министра РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь пригласил российских рэперов выступить с концертами в республике. "У нас хорошие площадки", — отметил глава республики.

В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей: Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".