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Единый день голосования - 2018 14 минут назад
Медведев уточнил, на что пойдет "энергия победы" Путина
"Единая Россия" гордится, что смогла внести свой вклад в победу Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года, и энергию этой победы для партии "принципиально важно превратить в энергию развития страны и движение вперед по всем направлениям". Об этом заявил на пленарном заседании XVIII съезда партии председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Трансляцию пленарного заседания вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
В тех регионах, где кандидаты "Единой России" на выборах в Единый день голосования в сентябре показали не те результаты, на которые рассчитывали в "ЕР", партии, по словам Медведева, предстоит вернуть доверие избирателей.
После выборов приняты необходимые меры, добавил премьер. В частности, в пяти региональных отделениях партии проведена ротация, замена руководства, были приняты и другие дисциплинарные меры.
Медведев призвал не ждать выборов, а работать каждый день, назвав это целью "Единой России" на всех уровнях партийной структуры. Партии, по его мнению, необходимо обновление, так как она "действует в иных условиях — обновления политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы".
"Главное — надо стать требовательными к своей ежедневной работе, — сказал Медведев. — Партия должна сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам по решению поставленных задач и, конечно, чтобы сохранить политическое лидерство, и еще более важно — чтобы сохранить доверие граждан". Глава правительства, в частности, поручил "Единой России" организовать всероссийский партийный контроль за исполнением национальных проектов.
Базовые ценности партии Медведев предложил закрепить в ее уставе. Среди таких ценностей премьер назвал благополучие граждан России, единство и суверенитет страны. Вся деятельность партии, по его словам, должна быть подчинена соблюдению ценностных ориентиров, которыми каждый член партии "обязан руководствоваться ими как на работе, так и в повседневной жизни". По словам премьера, он поддерживает предложение внести в устав партии этические нормы для ее членов и сторонников.
При этом, как отметил Медведев, члены партии обязаны выполнять уже принятые решения — это вопрос дисциплины, однако на стадии подготовки, обсуждения член партии не только имеет право, но и обязан отстаивать свою точку зрения.
Такую этическую норму, по мнению премьера, тоже можно было бы закрепить в уставе партии. "Единая Россия", по его словам, является демократической партией, и каждый единоросс имеет право на дискуссию.
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