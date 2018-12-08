Лыжник Андрей Мельниченко занял третье место на этапе Кубка мира

В норвежском Бейтостолене проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины соревновались на дистанции 30 километров свободным стилем. Российский лыжник Андрей Мельниченко занял третье место.

Победителем стал норвежец Шур Рёте, преодолевший 30 километров за 1 час 09 минут 53,5 секунды. Второе мест также досталось представителю Норвегии Мартин Сундбю, уступивший победителю 35,2 секунды. Андрей Мельниченко котстал от Рёте на 49,2 секунды и занял третье место.

Евгений Белов стал четвертым, а Александр Большунов – шестым. Восьмое место у Дениса Спицова, 16 — у Алексея Червоткина, 28 – у Андрея Ларькова.