Нарышкин призвал не верить британским басням

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости назвал "баснями" высказывание премьера Великобритании Терезы Мэй о затруднениях в работе российской разведки.

"Все хорошо. Народ России может быть спокоен", - сказал Нарышкин.

Ранее Мэй назвала высылку "сотрудников российских разведслужб" существенным подрывом "разведвозможностей России на ближайшие годы". Глава чешской Службы безопасности также сообщил о прекращении работы российской шпионской сети.

По словам Нарышкина, Россия сожалеет о взаимной высылке российского и словацкого дипломатов, потому что сокращение дипломатического корпуса "вредно и одной, и другой стороне".

В то же время, СВР обменивается данными по террористической деятельности с западными коллегами.