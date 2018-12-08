Путин созвонился с девочкой, мечту которой исполнил

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, мечту которой — увидеть мир кино изнутри — он помог исполнить. Записки о заветных желаниях тяжелобольных детей находились в конвертах на стенде проекта "Мечтай со мной", который глава государства осмотрел в числе прочих стендов благотворительных проектов на форуме добровольцев в Москве 5 декабря.

Выбрать конверт и исполнить мечту ребенка мог любой желающий, передает ТАСС. Путин собрал все оставшиеся к моменту его визита конверты — их было пять, — пообещав исполнить мечты детей.

Веронике президент пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм", и сегодня мечта девочки исполнилась. Кроме того, Путин лично позвонил Веронике и поинтересовался, нравится ли ей столица. Вероника поблагодарила президента, который, в свою очередь, поинтересовался ее здоровьем, пожелал ей интересного пребывания в Москве и поздравил девочку и ее семью с наступающим Новым годом.

Экскурсия Вероники на "Мосфильм" получилась очень праздничной, оставив сильное впечатление у девочки и ее семьи. Об этом рассказал агентству РИА Новости директор столичного киноконцерна Карен Шахназаров.

По словам Шахназарова, он и режиссер Никита Михалков показали Веронике, ее младшей сестре Полине и их родителям киностудию и побывали на съемках новогодней программы, которая сейчас там снимается. "По-моему, получилось очень празднично", — сказал глава "Мосфильма".

От родителей девочки он узнал, что семья пробудет в Москве еще несколько дней и хочет посмотреть город. По словам мамы Вероники, раньше в Москве они ездили только по больницам, даже не видя столицы.