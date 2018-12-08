Из-за трагедии в Аконе отменили рождественские мероприятия

Итальянский рэпер, на концерте которого погибли 6 человек и более 10 серьезно пострадали, отменил все выступления. Исполнитель выразил соболезнования всем, кто причастен к трагедии. Тем временем, в итальянских СМИ появилась информация о том, что гибель людей могло вызвать обрушение парапетов на выходе из клуба.

На концерте Сфера Еббаста в Анконе фанаты подпевали 26-летнему рэперу, который презентовал новый альбом "Рокстар". Через несколько минут кто-то распылил в зале перцовый баллончик, толпа рванула к выходам — многие пострадали на пути к дверям. Но страшнее всего оказался сам момент выхода — не выдержали парапеты у дверей, которые не были рассчитаны на такое количество людей.

В итоге — шестеро погибших, из них пятеро — несовершеннолетние. Больше 60 оказались в больнице. Местные издания сообщают, что на концерте было очень много подростков, ведь рэпер исполнял музыку в популярном сегодня у молодежи жанре — трэп, и даже называл себя его королём. Сфера Эббаста уже заявил, что отменяет все мероприятия в поддержку нового альбома. И выразил соболезнования жертвам и пострадавшим.

"Я глубоко опечален тем, что произошло вчера вечером в Коринальдо. Трудно найти правильные слова, чтобы выразить сожаление и боль от этой трагедии. Я не хочу давать оценку произошедшему, я просто хочу, чтобы все думали не только о том, как опасно использовать перцовый баллончик в ночном клубе, но и о всех тех, кто пришёл на помощь – о полиции, скорой помощи, простых людях. Мои любовь и поддержка семьям погибших и пострадавших. Из уважения к последним, в ближайшие дни я не буду участвовать в рекламе и других мероприятиях. Музыка должна быть тем, что объединяет людей. И я надеюсь, что так и будет", — заявил исполнитель.

Впрочем, разбираться, кто виноват в произошедшем, теперь предстоит полиции. Офицеры говорят, что для итальянской молодежи в порядке вещей распылить перцовый баллончик на каком-нибудь мероприятии. И с этим надо что-то делать.

Прокурор провинции Анкона Моника Гарулли рассказала: "Мы пытаемся определить, кто несет ответственность за случившееся. Мы проводим обыски на месте, и рассчитываем закончить как можно быстрее. Мы изучаем все детали – было ли выдано нужное разрешение, как проводилась проверка безопасности, и соблюдались ли все правила".

В Анконе из-за трагедии отменили все рождественские мероприятия. Следить за расследованием будет лично вице-премьер страны Маттео Сальвини. Он пообещал приехать на место и разобраться в деталях. Соболезнования всем причастным выразили президент Италии и Папа Римский. Понтифик пообещал молиться за погибших.