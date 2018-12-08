Из-за трагедии в Аконе отменили рождественские мероприятия
Итальянский рэпер, на концерте которого погибли 6 человек и более 10 серьезно пострадали, отменил все выступления. Исполнитель выразил соболезнования всем, кто причастен к трагедии. Тем временем, в итальянских СМИ появилась информация о том, что гибель людей могло вызвать обрушение парапетов на выходе из клуба.
На концерте Сфера Еббаста в Анконе фанаты подпевали 26-летнему рэперу, который презентовал новый альбом "Рокстар". Через несколько минут кто-то распылил в зале перцовый баллончик, толпа рванула к выходам — многие пострадали на пути к дверям. Но страшнее всего оказался сам момент выхода — не выдержали парапеты у дверей, которые не были рассчитаны на такое количество людей.
В итоге — шестеро погибших, из них пятеро — несовершеннолетние. Больше 60 оказались в больнице. Местные издания сообщают, что на концерте было очень много подростков, ведь рэпер исполнял музыку в популярном сегодня у молодежи жанре — трэп, и даже называл себя его королём. Сфера Эббаста уже заявил, что отменяет все мероприятия в поддержку нового альбома. И выразил соболезнования жертвам и пострадавшим.
"Я глубоко опечален тем, что произошло вчера вечером в Коринальдо. Трудно найти правильные слова, чтобы выразить сожаление и боль от этой трагедии. Я не хочу давать оценку произошедшему, я просто хочу, чтобы все думали не только о том, как опасно использовать перцовый баллончик в ночном клубе, но и о всех тех, кто пришёл на помощь – о полиции, скорой помощи, простых людях. Мои любовь и поддержка семьям погибших и пострадавших. Из уважения к последним, в ближайшие дни я не буду участвовать в рекламе и других мероприятиях. Музыка должна быть тем, что объединяет людей. И я надеюсь, что так и будет", — заявил исполнитель.
Впрочем, разбираться, кто виноват в произошедшем, теперь предстоит полиции. Офицеры говорят, что для итальянской молодежи в порядке вещей распылить перцовый баллончик на каком-нибудь мероприятии. И с этим надо что-то делать.
Прокурор провинции Анкона Моника Гарулли рассказала: "Мы пытаемся определить, кто несет ответственность за случившееся. Мы проводим обыски на месте, и рассчитываем закончить как можно быстрее. Мы изучаем все детали – было ли выдано нужное разрешение, как проводилась проверка безопасности, и соблюдались ли все правила".
В Анконе из-за трагедии отменили все рождественские мероприятия. Следить за расследованием будет лично вице-премьер страны Маттео Сальвини. Он пообещал приехать на место и разобраться в деталях. Соболезнования всем причастным выразили президент Италии и Папа Римский. Понтифик пообещал молиться за погибших.
Сейчас
Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву
Картина дня
-
Протесты в Париже: корреспондент ВГТРК попал в газовую атаку
- Украинский провокатор оказался любителем пыток из СБУ
- Путин созвонился с девочкой, мечту которой исполнил
- Давка в клубе: рэпер отменил все выступления
- Кудрин заинтересовался счастьем россиян
Самое читаемое
-
Охотящийся на женщин маньяк пойман на московском вокзале. Видео
- Скатившаяся с горки школьница попала под трактор
- Похмельный или травмирующийся: названы 5 типов алкоголиков. Какой из них ты?
- Куклы лишают работы ночных бабочек. Видео
- Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо в самолете
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"
- Новый Volkswagen Golf: первое изображение
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Конец эпохи: VW прекратит выпуск бензиновых и дизельных ДВС
Вести.Экономика
-
ФРС готовится спасти рынки от краха?
- Морские торговые пути: 9 главных артерий мировой торговли
- Путин: страны ЕАЭС согласовали создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов
- США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- Почему кардио - лучшая антивозрастная тренировка
Вести в 20.00
-
После дипломатической паузы
- Затишье перед бурей: во Франции готовятся к столкновениям
- В Кремлевском дворце вручили музыкальную премию "Виктория"
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Россиянам придется регистрировать смартфоны. Платно
Вести-Москва
-
Задержан таксист, сбивший трех человек в центре Москвы
- Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете
- Под Домодедовом ради нового карьера уничтожили густой лес
- В столице простились с классиком отечественной словесности Андреем Битовым
- Афиша на выходные: "Город зимы", селедка под шубой и дикие кошки среди цветов
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения