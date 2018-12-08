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8 декабря 201818:08

"Мисс мира" стала Ванесса Понс де Леон из Мексики

фото: Instagram.com/Miss World 2018

На острове Хайнань (Китай) прошел конкурс "Мисс мира-2018". Титул 68-й мисс мира достался мексиканке Ванессе Понс де Леон, сообщается в официальной странице конкурса в "Твиттере". 

Вторая "вице-мисс Россия-2018" Наталья Строева только лишь вошла в первую тридцатку.

Первый конкурс "Мисс мира" прошел в Великобритании почти 68 лет назад.

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