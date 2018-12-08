"Мисс мира" стала Ванесса Понс де Леон из Мексики

На острове Хайнань (Китай) прошел конкурс "Мисс мира-2018". Титул 68-й мисс мира достался мексиканке Ванессе Понс де Леон, сообщается в официальной странице конкурса в "Твиттере".

Вторая "вице-мисс Россия-2018" Наталья Строева только лишь вошла в первую тридцатку.

Первый конкурс "Мисс мира" прошел в Великобритании почти 68 лет назад.