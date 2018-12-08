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8 декабря 201820:21 Александр Балицкий

Путин наставил единороссов и помог ребенку исполнить мечту

Главное в российской политике сегодня — съезд "Единой России". Именно эта партия страны остается крупнейшей и по числу партийцев, и по числу депутатов, но ей, конечно, есть и над чем подумать — после иных недавних губернаторских выборов. И не сама ли партия сегодня выступила против "бездумного запретительства"? Чем займутся новые партшколы, в чем заключается новый кодекс партийца и — главное — как единороссы стараются вообще обновить и политику, и кадры?

Три с половиной тысячи делегатов со всей России. Дискуссии и в кулуарах, и на площадках. Для главной политической силы страны партийный съезд — это ведь не только подведение итогов года, но и определение перспектив.

Вместе с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым президент Путин — лидер партии — о том, почему так важна работа, которую делают все в этом зале.

"Если нет четкого понимания, что и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть, нечего там делать, потому что это институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался до этой власти, осматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах. Ответственные люди, а мы с вами именно такие, должны поступать совершенно иначе", — заявил глава государства.

Путин говорит об ответственности. Перед избирателями и страной. Тем более когда задача — прорыв.

"Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда, лидерство в том, чтобы принимать ответственно нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с ними, разъяснять, почему принято то или иное решение, почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время. Это лидерство — колоссальный ресурс для достижения динамичных содержательных перемен. Их ориентиры четко обозначены в майском указе. Только такое, именно прорывное, развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан. Защитить суверенитет, укрепить его. Добиться того, чтобы Россия занимала достойное место в мире завтрашнего дня", — уверен Владимир Путин.

Новые успехи невозможны без доверия граждан. В масштабах страны "Единая Россия" — конечно, безусловный политический тяжеловес, но в нескольких регионах — в том числе и на губернаторских выборах — кандидаты-единороссы показали не те результаты, на которые рассчитывали. Поэтому — говорит Медведев — нужно меняться самим.

"Партии предстоит вернуть доверие избирателей. Хочу об этом сказать прямо, его нужно вернуть. Необходимые выводы были сделаны в пяти региональных отделениях, мы провели ротацию, замену руководства. Чему должна нас научить эта кампания? Урок первый: ничто не заменит живое общение. Если мы не говорим с людьми, мы уже проиграли. Урок второй: нам помогает не популизм, а ответственный подход. Поэтому нам не нужно везде говорить красиво, нам нужно говорить по делу. Мы не должны обещать невозможного, мы должны быть честными. И урок третий: мы не ждем выборов, работать нужно каждый день", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Премьер поручает взять на партийный контроль исполнение национальных проектов. И защищать интересы каждого независимо от политических взглядов. Центр поддержки гражданских инициатив уже помог воплотить в жизнь две сотни интересных идей, например, проект "Чистая страна".

С действующими проектами "Единой России", которые запущены и уже работают, можно познакомиться на стенде. Доступная среда, поддержка старшего поколения. Детальный отчет — по каждому направлению. А чтобы связь с жителями большой страны была прямой — проект "Избиратель – депутат". И — главное — форма для обратной связи. Так что избиратель и депутат теперь на расстоянии одного клика.

"Есть много программ партии, которые дают людям почувствовать действия, эффект от этих программ на себе каждый день", — сказал Сергей Сокол, председатель Заксобрания Иркутской области.

"Нам очень важно, чтобы мнение нашего населения было услышано. Это прежде всего программа по спортивным сооружениям, по дорогам. И, конечно, самая актуальная программа — это комфортная городская среда", — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Вот и министры, которые сегодня тоже на съезде, признаются: каждый пункт бюджета проходит партийную оценку.

"Партийные указания, решения для нас всегда очень важные. Мы своей деятельностью во многом схожую политику проводим, то есть те решения, которые принимаются на партийных съездах, во фракциях Государственной Думы, мы, правительство, отрабатываем по полной программе", — заверил Антон Силуанов, заместитель председателя правительства, министр финансов.

Сегодняшнюю встречу делегаты из глубинки используют, чтобы рассказать о проблемах. Вот на площадке, где осуждают развитие села, обращаются к вице-премьеру Алексею Гордееву. Внимание государства к аграриям все больше, но проблем еще хватает.

"Если она понимает людей, тогда у нее есть авторитет, у этой власти. Это хорошая площадка и возможность пообщаться напрямую", — считает Гордеев.

Общаться напрямую — говорит Путин — нужно всегда, ведь спрос с партии власти особый. Особе внимание — и к чистоте собственных рядов.

"Есть и те, которые просто пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе. И, конечно, есть такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить. Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. На самом верхнем и на самом нижнем, муниципальном. Потому что это вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса", — уверен Владимир Путин.

Одно из решений съезда — кодекс этических норм единоросса, в котором девять заповедей, где в том числе — об уважении к каждому избирателю. А еще — создание Высшей партийной школы — для подготовки и воспитания новых кадров. Свежие лица — свежие идеи.

"У партии очень много образовательных проектов. Объединить их в единый — это и есть создание современной партийной школы, которая будет давать возможность учить всему хорошему", — сказал Сергей Неверов, зампредседателя Госдумы.

"Мы должны быть примером для людей, которых сегодня призываем в свои ряды. Я считаю, что это очень правильно. А для нас важно включить мозги и подумать, куда мы пришли, что мы говорим, нести ответственность за каждое слово. Да, это иногда сложно, особенно когда эмоциональный разговор с избирателями, когда иногда переходим может быть на какие-то эмоциональные вещи", — отметила Ольга Тимофеева, заместитель председателя Госдмы.

Обновление и ротация — чтобы не застояться — во всех политсоветах. И региональных. И генеральном. Сегодня его тоже обновили почти наполовину. Заодно вручили партбилеты пятерым губернаторам. За реализацию нацпроектов в своих регионах они будут отвечать лично.

В тот момент, когда делегаты съезда голосовали, Путин позвонил девочке Веронике. Той самой, желание которой обещал исполнить, когда недавно на форуме волонтеров зачитывал письма от тяжелобольных детей. Вероника мечтала увидеть, как снимается кино, и Путин пообещал устроить экскурсию на "Мосфильм". Вероника уже побывала на съемочной площадке.

Тогда, на недавнем форуме волонтеров, президент собрал все конверты с желаниями, так что к Новому году все мечты, о которых в них писали дети, сбудутся. Но у единороссов впереди и очередные выборы. Новый избирательный цикл уже стартовал.

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