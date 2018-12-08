Полиция закидывает французов гранатами, запрещенными во многих странах

Что проглядывается в Париже через дым? Конечно, Франция есть Франция. Революций там было чуть ли не больше, чем в России, и, кажется, галлу нужно сначала именно побунтовать, прочистить легкие, а уж потом заглянуть в избирательный бюллетень. Но кто эти галлы? Судя по кадрам, которые мы получаем оттуда, на улицах уже далеко не только простые шоферы, недовольные ростом цен на топливо, тем более что правительство Франции ввело мораторий на их повышение, а потом и отменило спорные налоги. Но Елисейские поля вновь в дыму. Похоже, традиционные партии явно упустили ситуацию, и "желтые жилеты" радикалы тащат к себе.

В столкновениях между "желтыми жилетами" и полицией участвуют тысячи человек с той и с другой стороны. Около 500 задержаны, сотни пострадали. Из работающих в центре Парижа корреспондентов ВГТРК больше всего досталось Николаю Соколову – ему в глаза попал слезоточивый газ. К счастью, под рукой были капли. Ранее травмы там получила наша Дарья Григорова.

Самое ожесточенное противостояние. Со стороны "желтых жилетов" в полицию полетели камни, она ответила слезоточивыми газом. Люди бегут. Большая часть "желтых жилетов" без масок и касок не случайно — все средства защиты отбирала полиция еще на подходе к зоне протеста. Среди изъятого оказались не только противогазы с масками, но и молотки, биты и даже шарики для петанка, традиционной французской игры. Зато полиция применяет весь свой арсенал.

Традиционные водометы и светошумовые гранаты. А еще прямо на Елисейские поля вывели целое подразделение кинологов с овчарками. На улицах – конные патрули. Все, чтобы устрашить толпу.

Кроме спецназа на акциях протеста работают и полицейские в штатском. Они вооружены дубинками и гранатометами со слезоточивым газом, целятся ими прямо в толпу.

На вооружении — гранаты GLI F4, которые запрещены к использованию во многих странах мира. Снаряд с газом содержит еще и 25 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Забаррикадировался центр Парижа. Закрыты, заставлены и даже заварены все магазины, отделения банков.

Что дальше "жилетам" предлагают оппозиционные партии? И правые, и левые стараются превратить "желтые жилеты" в "красные" или, например, "коричневые". Пользуясь тем, что среди "жилетов" большая часть не горожане, а жители французской провинции, соответственно, иммигрантов среди них почти нет.

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пытается направить их гнев и на глобальный договор ООН о миграции. Франция должна подписать его на следующей неделе. Жан-Люк Меланшон, лидер "Непокоренной Франции", предложил создать "жилетам" новую всефранцузскую организацию, повести которую вперед должны, конечно, левые.

То, что дивидендов от разобщенных "желтых жилетов" оппозиция пока не получает, выгодно Эммануэлю Макрону. Но вот расслабляться президенту еще рано. "Макрона — в отставку!" — по-прежнему главный лозунг протестов.