Серию ДТП с пьяной школьницей на Mercedes хотели скрыть

Факт ДТП, в котором пьяная девушка сбила двух инспекторов ДПС подтверждается, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее сообщалось, что ночью 17 ноября в Челябинске на автодороге "Меридиан" водитель автомобиля Mercedes-Benz, не остановился по требованию инспектора ДПС, сбил его, а через два километра — еще одного сотрудника ДПС. Водитель, не справившись с управлением, сбил дорожный знак, после чего бросил автомобиль. Как выяснилось, автомобилем управляла 15-летняя девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Один из руководителей полка ДПС по Челябинску пытался скрыть факт наезда на сотрудников. После проведения служебной проверки он отстранен от службы. "Выявлен факт попытки сокрытия ЧП", — говорится в сообщении.

Так как водитель, сбивший инспекторов, не достиг совершеннолетия, материалы в отношении него переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Пока к ответственности за нахождение подростка в пьяном виде привлечен его законный представитель.