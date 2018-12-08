В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

Проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова на выступлении в Польше. Двое демонстрантов выбежали на сцену с плакатами, стали выкрикивать антироссийские лозунги и были освистаны аудиторией. Охранники быстро убрали демонстрантов со сцены и вывели их из помещения, передает "Россия 24".