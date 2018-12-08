Число задержанных в Париже возросло до 737

Число задержанных в Париже участников протестов увеличилось до 737 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции. По всей Франции задержаны более тысячи человек. Ранее сообщалось, что в протестах по всей Франции участвует 31 тысяча человек, из них восемь тысяч демонстрантов протестуют в Париже.

Полиция применила против протестующих "желтых жилетов" водометы и слезоточивый газ. Водометы пошли в ход на авеню Морсо в районе Елисейских полей после того, как демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками. Когда против демонстрантов был применен слезоточивый газ, в эпицентре газовой атаки находился корреспондент ВГТРК Николай Соколов, пострадала от действия газа корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.

Ранее сообщалось о 615 задержаниях, пострадали во время протестов 55 человек​​​. Телеканал отмечает, что цель правоохранительных органов — предотвратить насилие в столице.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.