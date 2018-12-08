КХЛ. "Витязь" прервал победную серию московского "Динамо"

Игровой день в Континентальной хоккейной лиге завершился тремя встречами. Во всех победили хозяева. "Витязь" со счетом 2:1 выиграл у московского "Динамо". Сочи" был сильнее "Авангарда" 3:2, а "Торпедо" вышло победителем в игре с "Нефтехимиком".

Московское "Динамо" приехало в Подольск, выиграв шесть встреч подряд. Но "Витязь" сумел прервать победную серию москвичей, даром что пропустил первым. Иван Игумнов отличился на второй минуте. Но Александр Семин и Миро Алтанен сумели склонить чашу весов в пользу подмосковного клуба. Победа "Витязя" 2:1, который сократил отставание от "Динамо" в таблице Западной конференции до двух очков. У динамовцев 7 место и 37 очков, у "Витязя" 8 и 35.

ХК "Сочи" на своей площадке обыграл омский "Авангард" 3:2. Уже к пятой минуте южане выигрывали 2:0 после бросков Роберта Росена и Никиты Точицкого. На исходе первого периода Денис Зернов отыграл один гол. Во втором периоде счет вырос до 3:1 после броска Артема Томилина. В третьем периоде Никита Пивцакин сократил отставание, но спасти сибиряков от поражения он не смог. ХК "Сочи" набрал 39 очков и занимает шестое место на Западе. "Авангард", у которого осталось 51 очко, идет вторым в Восточной конференции.

"Торпедо" принимало в Нижнем Новгороде нижнекамский "Нефтехимик". К 30 минуте нижегородцы вели 4:0. Шайбы на счету Мэтью Боди, Дмитрия Коробова, Даниила Веряева и Филипа Хольма. Но еще до второго перерыва Павел Падакин и Йонас Няттинен забросил по шайбе в ворота "Торпедо". В третьем периоде соперники обменялись шайбами — у хозяев гол на свой счет записал Энди Мили, а у гостей – Андрей Нестрашил. "Торпедо" теперь имеет 44 очка и занимает седьмое место на Востоке. У "Нефтехимика 32 очка и десятая позиция.