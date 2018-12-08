Вратарь Навас намерен покинуть "Реал" и перебраться в Англию

Голкипер футбольной сборной Коста-Рики и мадридского "Реала" Кейлор Навас недоволен своим новым положением в "Королевском клубе". 31-летний вратарь в этом сезоне потерял место в стартовом составе с приходом Тибо Куртуа и намерен покинуть столицу Испании.

При этом Навас настаивает на возможности уйти уже нынешней зимой, но клуб против такого варианта, сообщает испанское издание As. Как сообщают инсайдеры, у Наваса уже есть предложение от команды из Англии. Ранее сообщалось, что он может оказаться в итальянском "Ювентусе". Но в "Реале" понимают позицию костариканца и руководство клуба готово отпустить его летом, если, конечно, вратарь получит достойное предложение.

Стоит напомнить, что Навас отлично проявил себя в сборной Коста-Рики на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а в "Реале" был основным вратарем три последних сезона, в течение которых клуб трижды подряд выиграл континентальную Лигу чемпионов и один раз – чемпионат Испании.