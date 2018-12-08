Поклонская прокомментировала "эсэсовское" фото Порошенко

Украинскому президенту предложили сделать фото с ветеранами Великой Отечественной войны. Это предложила сделать депутат Госдумы РФ от полуострова Крым Наталья Поклонская после того, как Порошенко выложил в Facebook "патриотическое" фото.

На этой фотографии украинский лидер стоит перед строем десантников. А на форме одного из них явственно виден череп со скрещенными костями – эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова".

Поклонская считает, что Порошенко предал память ветеранов, тех миллионов, что погибли от рук эсэсовцев, передает РИА Новости.