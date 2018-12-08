Не выдержало сердце: умерла Людмила Алексеева

В Москве умерла 91-летняя глава МХГ Людмила Алексеева — не выдержало сердце. О кончине старейшей российской правозащитницы со ссылкой на главврача 15-й больницы сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Алексеева ушла из жизни в 19:30, медики сделали все что могли, уточняет "Интерфакс".

Федотов выразил свои соболезнования, назвав ее смерть "страшной потерей".

Дата и место прощания с Людмилой Алексеевой пока не определены.