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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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8 декабря 201821:51

В Брюсселе после акции "желтых жилетов" арестованы 400 человек

В Брюсселе правоохранители уточнили данные о задержанных в ходе манифестации "желтых жилетов". После завершающих операций полиции их число увеличилось до 400 человек.

Также к вечеру уточнили цифры участников событий в Брюсселе, передает агентство "Интерфакс. По данным столичной полиции, всего в акции "желтых жилетов" приняли участие порядка тысячи человек. В настоящее время продолжаются аресты погромщиков, но практически все они административные. Общее число участников манифестации, задержанных таким образом, — около 400 человек.

Сотрудники полиции блокировали манифестантов на улице Бельяр, после чего две группы участников объединились и перекрыли движение автотранспорта на бульварах Брюсселя. Тогда правоохранители вынуждены были окружить "желтые жилеты". В полицейских полетели булыжники, на что они ответили слезоточивым газом и водометами. Правоохранители постепенно сжимали свои ряды. Позднее участники протестов заявили, что в процессе операции полицейские наносили им удары, сообщает агентство "Интерфакс".

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