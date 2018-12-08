Хоккеиста "Локомотива" Каюмова дисквалифицировали на 13 игр

Форвард ярославского хоккейного клуба "Локомотив" Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей чемпионата КХЛ. Столь суровое наказание настигло нападающего за жесткий силовой прием в матче против "Йокерита", а также за удар одного из арбитров встречи, который разнимал драку.

Наказание Каюмова складывается из трех частей: за атаку Йеспера Йенсена он наказан на 4 матча, за рукоприкладство в отношении судьи – на 8 матчей, а еще одна игра будет пропущена за полученные игроком большой и дисциплинарный штраф (5+20 минут) в одной игре. Кроме того, на хоккеиста наложен денежный штраф.