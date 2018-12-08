Трамп: Келли уйдет с поста главы аппарата Белого дома в конце года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп завил, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце текущего года. Об этом лидер США рассказал представителям СМИ в Белом доме.

Трамп отметил, что, хотя летом просил Келли остаться на данном посту еще на два года, в последнее время они практически перестали общаться. Президент подчеркнул, что очень ценит службу Келли, и добавил, что объявит кандидатуру нового руководителя аппарата в ближайшие несколько дней, передает ТАСС. По данным телеканала CNN, одним из кандидатов на должность главы аппарата Белого дома является Ник Айерс – нынешний глава аппарата вице-президента США.

В ноябре американские средства массовой информации сообщили, что Трамп собирается отправить в отставку Джона Келли, а также министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции по миграционному вопросу.