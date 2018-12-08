В тройном ДТП на Кубани три человека погибли и двое получили травмы

В Курганинском районе Краснодарского края в результате столкновения трех автомобилей три человека погибли и еще двое пострадали. О происшествии СМИ сообщили представители ГУ МВД России по региону.

От полученных травм скончались 50-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Еще двух пассажирок автомобиля Mercedes 12 и 15 лет доставили в больницу, передает ТАСС.

Как уточняется, ДТП произошло на 78 километре трассы "Усть-Лабинск – Лабинск-Упорная" около 19:15 по московскому времени. Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершал обгон, в результате чего столкнулся с автомобилем "ГАЗ" и грузовиком Man.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства случившегося.