Чемпионка мира Каролина Костнер едва не сломала ногу

Известная итальянская фигуристка Каролина Костнер получила серьезную бытовую травму. Действующая чемпионка мира едва не сломала ногу. Причиной стало неудачное движение на лестнице и последовавшее за этим падение спортсменки, которая теперь передвигается на костылях.

Костнер сама сообщила о травме ноги в своем аккаунте с социальной сети Instagram: "Вот что такое называется "неудачей": будничное падение с лестницы – и, как минимум, неделю я буду передвигаться при помощи костылей".

Стоит напомнить, что нынешний сезон пока у итальянской одиночницы явно не заладился: ранее лучшая фигуристка прошлого мирового первенства пропустила состязания коммерческой серии Гран-при из-за проблем со здоровьем.