На востоке Москвы столкнулись легковушка и скорая помощь, три человека ранены

На востоке Москвы легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП ранены оба фельдшера и пациент, которого врачи перевозили. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.

Авария произошла в районе дома №47 по Сиреневому бульвару, передает ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Уточняются все обстоятельства случившегося,