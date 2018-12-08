Тема:
Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад
В манифестациях "желтых жилетов" во Франции участвовали 125 тысяч человек
В акциях протеста "желтых жилетов", проходивших во Франции в субботу, 8 декабря, участвовали 125 тысяч человек. Такие данные сообщает глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Несколько десятков манифестаций прошли в Париже и других городах страны. По положению на 18:00 по местному времени (20:00 по времени Москвы), в целом по стране в них приняли участие порядка 125 тысяч человек (из них 10 тысяч – в Париже). В общей сложности получили ранения 118 человек среди манифестантов и 17 – среди жандармов и полицейских, передает ТАСС.
Были задержаны 1385 человек, но это число еще увеличится. 974 человека были помещены под стражу. "Но и это число вскоре возрастет", — отметил Кастанер и подчеркнул, что для Франции это невероятно высокий показатель.
Министр МВД заявил, что насилие удалось сдержать действиями силовых ведомств, но до сих пор оно находится в стране на недопустимом уровне. Кастанер поблагодарил 120 тысяч жандармов, полицейских и сотрудников пожарно-спасательной службы за их работу, подчеркнув, что в случае необходимости эта работа будет продолжена и в другие дни.
Ранее по теме
-
В Брюсселе после акции "желтых жилетов" арестованы 400 человек2 часа назад
-
Правоохранители полностью освободили Елисейские поля от манифестантов3 часа назад
-
Полиция закидывает французов гранатами, запрещенными во многих странах3 часа назад
-
Число задержанных в Париже возросло до 7374 часа назад
-
В Париже и Брюсселе: "желтые жилеты" подрались с полицией двух столиц ЕС5 часов назад
-
Из 950 задержанных во Франции 724 взяли под стражу6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Не выдержало сердце: умерла Людмила Алексеева
- Украинский провокатор оказался любителем пыток из СБУ
- Полиция закидывает французов запрещенными гранатами
- Путин созвонился с девочкой, мечту которой исполнил
- Кудрин заинтересовался счастьем россиян
Самое читаемое
-
Охотящийся на женщин маньяк пойман на московском вокзале. Видео
- Скатившаяся с горки школьница попала под трактор
- Похмельный или травмирующийся: названы 5 типов алкоголиков. Какой из них ты?
- Куклы лишают работы ночных бабочек. Видео
- Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо в самолете
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"
- Новый Volkswagen Golf: первое изображение
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Конец эпохи: VW прекратит выпуск бензиновых и дизельных ДВС
Вести.Экономика
-
ФРС готовится спасти рынки от краха?
- Морские торговые пути: 9 главных артерий мировой торговли
- Путин: страны ЕАЭС согласовали создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов
- США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- Почему кардио - лучшая антивозрастная тренировка
Вести в 20.00
-
После дипломатической паузы
- Затишье перед бурей: во Франции готовятся к столкновениям
- В Кремлевском дворце вручили музыкальную премию "Виктория"
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Россиянам придется регистрировать смартфоны. Платно
Вести-Москва
-
Задержан таксист, сбивший трех человек в центре Москвы
- Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете
- Под Домодедовом ради нового карьера уничтожили густой лес
- В столице простились с классиком отечественной словесности Андреем Битовым
- Афиша на выходные: "Город зимы", селедка под шубой и дикие кошки среди цветов
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения