Тренер ЦСКА Гончаренко: не собираюсь фокусироваться на плохом

Наставник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 17-го тура чемпионата России против "Енисея" (2:1) провел пресс-раут с журналистами и отметил, что его команда провалила начало второго тайма, но сумела выйти из этого игрового кризиса.

"Когда игра дается легко, появляется большое количество моментов, как было в первом тайме, легко можно снизить уровень игры, — цитирует Гончаренко официальный сайт армейского клуба. – Таких вещей надо опасаться, мы говорили о них в перерыве. К сожалению, начало второго тайма мы провалили".

При этом тренер рад, что футболисты "вернулись в игру": "Мы даже могли забить третий гол. Победа заслуженная. Нельзя фокусироваться на плохом. Можно вспомнить, что у "Енисея" был пенальти, много подходов. Но много хорошего сделано, мы собрали хорошую команду. В центре поля играют 20-летние футболисты, которым бывает сложно. Но третье место — хороший плацдарм для того, чтобы стать еще сильнее весной".

Гончаренко согласился с тем, что неровная игра как раз и связана с молодостью исполнителей: "В том числе с молодостью. У нас было много таких матчей, та же игра с чешской "Викторией". Было много игр, где мы были лучше соперника, но не могли победить. Эта нестабильность не нравится, но когда команда ловит кураж, у нее многое получается".

"Когда собираешь новую команду, может быть много неожиданностей", — признался тренер, отметив хорватского лидера полузащиты Влашича: "Конечно, он на виду, его умения придержать мяч, обострить ситуацию, забить, приносит много пользы. Плюс он помогает в обороне. Но есть еще стержень обороны Бекао, и есть Ахметов, который для меня очень неожиданно раскрылся. Плюс Обляков хорошее приобретение, как и Сигурдссон. Это дело вкуса. Кому-то нравится Влашич, кому-то другие игроки. Все на ваш выбор".