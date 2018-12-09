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Умерла Людмила Алексеева 1 час назад

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9 декабря 201800:12

"Она хорошо чувствовала время". Биография Людмилы Алексеевой

Умерла известная правозащитница Людмила Михайловна Алексеева.

Людмила Алексеева начала свою деятельностью еще в 60-х годах. Выступала против судебных процессов над писателями Синявским и Даниэлем. Была одним из инициаторов оказания правовой помощи политическим заключенным. Участвовала в выпуске первого в СССР нелегального правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". В 1976 году была среди основателей Московской Хельсинкской группы. В 1977 году вынуждена была эмигрировать из Советского Союза в США. В 1993 году вернулась в Россию. На протяжении нескольких последних лет входила в состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой. Глава государства высоко ценил ее вклад в становление гражданского общества в России. Он отметил, что чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни страны.

За свою деятельность Людмила Михайловна удостоена многих наград, передает телеканал "Россия 24". В 2004 году она стала лауреатом премии Улофа Пальме, а в 2009 году — премии Андрея Сахарова. Людмиле Алексеевой был 91 год.

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