Франция подводит итоги манифестаций "желтых жилетов"

Власти Франции подсчитывают убытки от акций протеста, которые прокатились по стране. Только ретейлеры с начала масштабных демонстраций потеряли более одного миллиарда выручки. Тем временем демонстрации не утихают. Пострадали 135 человек, более полутора тысяч – задержаны. Об этом сообщил глава МВД Кристоф Кастанер. Последние подробности из Пятой республики — в материале корреспондента телеканала "Россия 24" Николая Соколова.

К этому явно ни протестующие, ни представители СМИ на этой маленькой парижской улице были не готовы. Слезоточивому газу просто некуда было уходить. Вокруг только здания вплотную друг к другу. Окна закрыты металлическим пластинами или фанерой. Это именно она потом будет гореть лучше всего на баррикадах.

Париж в огне, в газе и в шуме. Гранаты, распугивающие толпу, в сочетании со слезоточивым газом. Протестующих "желтых жилетов" разогнать пытаются до позднего вечера. Свидетелями этой "черной субботы" становятся случайные туристы, которые прячутся от газа в ближайших отелях, если те открывают свои двери. Эти кадры мы сняли после одной из атак в районе железнодорожного вокзала. Сюда многие гости Парижа приезжают из аэропорта, чтобы дальше пересесть на нужный городской транспорт.

Протестующие в желтых жилетах вышли на улицы не только Парижа. По всей Франции — акции протеста и неповиновения. Они перекрывают дороги или идут в наступление на полицию.

Но ближе к концу дня становится понятно, что первоначальные митинги "желтых жилетов" и спокойные акции без насилия у радикальных группировок уходят на второй план. Они громят витрины, грабят магазины и даже угрожают, врываясь в прямой эфир.

Чуть больше двух недель осталось до Рождества и Нового года. Предновогодняя иллюминация Парижа ушла на второй план. Закрыты для туристов главные объекты культурного мирового наследия. И что будет дальше — непонятно. На следующей неделе во Франции должна пройти большая забастовка. Участники обещают полностью закрыть движение и блокировать работу аэропорта. А это значит, что желающим отдохнуть в Париже в ближайшие дни, возможно, придется поменять свои планы.