В польском поселке восстановили памятник советским военнопленным

На востоке Польши открыли реконструированный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях. Однако такая ситуация — скорее исключение. По новому закону о декоммунизации в стране планируется снести около 450 монументов, половина из которых посвящена красноармейцам.

Сам поселок Горынь в Восточной Польше ничем особенным не выделяется. В годы войны здесь было всего-то три десятка дворов. Зато в окрестностях — сразу несколько концлагерей с тысячами советских военнопленных.

"Здесь работали советские военнопленные, и здесь лежат красноармейцы, которые были замучены гитлеровцами, — рассказывает Ежи Тыц, председатель сообщества "Курск". — Могила находилась в очень плачевном состоянии, хотя за ней должны ухаживать польские власти, но денег никто не выделил".

Братская могила. 700 человек. Ни одной фамилии, безымянные жертвы нацизма. Могильная плита в память о них в последние десятилетия крошилась и разрушалась. Стараниями российского посольства и благотворительных фондов мемориал восстановлен.

"Конечно, забота о захоронениях лежит на польской стороне, — говорит Андрей Ордаш, посланник посольства РФ в Польше. – Но по факту средств, которые выделяет польская сторона, не хватает".

В сражениях за освобождение Польши, по оценкам историков, погибло 650 тысяч советских солдат. В течение всей войны в концлагерях на территории Польши истязали и расстреливали пленных красноармейцев. Через концлагерь "Шталаг 307", который нацисты оборудовали в стенах Демблинской крепости, русской цитадели XIX века, прошло 150 тысяч узников. Больше половины из них погибли от голода, пыток и болезней. Особенно много — зимой 1941-1942 годов, когда умирали по 500 человек в сутки. Скорее всего, в этой могиле лежат заключенные именно из этого лагеря.

"Местные власти идут навстречу, дают нам разрешение, — рассказывает Андрей Кононов, генеральный директор международного благотворительного фонда "Кронштадтский морской собор". — Что касается Варшавы, польского правительства, президента, то здесь мы видим обратную картину. Идет жестокая риторика о том, что этого не надо делать".

"Я не могу говорить за жителей всего поселка, могу сказать за себя. Для меня это очень важно, что этот памятник, который был в запустении, восстановили. Очень важно!" – говорит Ханна Цинцилевич, глава поселка Горынь.

Запустение — обычное состояние для советских захоронений в Польше. Ссылаться на российско-польский договор от 1994 года, по которому обе страны берут на себя обязанность следить за воинскими кладбищами и мемориалами, бессмысленно. Варшава следует своему плану — снести до конца следующего года 450 памятников по всей стране.

По закону о декоммунизации в нынешней его редакции делается исключение для воинских кладбищ и памятников, которые на них находятся. Сколько такая ситуация продолжится — неизвестно, если институт национальной памяти в Варшаве уже призывает демонтировать с надгробий серпы и молоты и закрашивать красные пятиконечные звезды.