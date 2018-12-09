Серебряная медалистка Олимпиады-2016 попалась на допинге

Мексиканская легкоатлетка, мастер спортивной ходьбы Мария Гонсалес подозревается в применении запрещенных препаратов. Серебряный призер Олимпиады-2016 в Бразилии может получить четырехлетнюю дисквалификацию, если будет доказано, что она употребляла допинг.

В кровяном тесте Гонсалес обнаружен стероид тремболон, который используется, в основном, в ветеринарии, но в спорте с некоторых пор запрещен, сообщает Спортбокс.Ru. Это вещество характеризуется влиянием на мышечную массу и улучшением аппетита.

В бразильском Рио-де-Жанейро мексиканка стала второй в ходьбе на 20 км, затем в 2017 году выиграла серебряную награду чемпионата мира, а также золото на Панамериканских играх. Теперь 29-летняя спортсменка временно отстранена от всех состязаний и ждет окончательного решения по своему делу.