В Москве пьяный водитель наехал на пешехода

На улице Каховка на юго-западе Москвы пьяный водитель на автомобиле Volkswagen наехал на пешехода. 48-летний мужчина, переходивший дорогу по регулируемому пешеходному переходу, погиб.

Водитель прошел медицинское освидетельствование, передает ТАСС. В его крови выявлен алкоголь. По факту ДТП проводится проверка.