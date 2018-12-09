Юрий Семин: команда проявила свой бойцовский характер

Главный тренер действующих чемпионов России по футболу из столичного "Локомотива" Юрий Семин после матча 17-го тура первенства страны против "Оренбурга" (2:1) отметил, что домашняя встреч получилась для москвичей крайне тяжелой, но он доволен и счетом, и характером игроков.

"Очень тяжелая игра, — цитирует Семина официальный сайт "Локо". – Мы с такими командами, как "Оренбург", всегда играем тяжело. Поле не позволяло проводить долгие комбинации. Было много технических ошибок. В первом тайме не очень хорошо отбирали мяч после потерь".

При этом наставник сказал, что во втором футболисты поняли, что нельзя проигрывать: "Это наш последний домашний матч года. Где-то нам повезло, хорошо сыграл [голкипер] Гилерме. Наверное, все закономерно. Мы оказывали большое давление на "Оренбург" во втором тайме".

"Оценивать [итоги] будем в конце сезона. Что касается моих ощущений, я доволен. Футболисты – молодцы. В сложных ситуациях проявляли бойцовский характер. Поэтому мы идем наверху и боремся за награды", — сказал тренер.

Говоря о предстоящей игре в Лиге чемпионов против немецкого "Шальке-04", Семин сказал: "Пока все мысли о восстановлении. После матча едем на базу. Футболисты пойдут на массаж, покушают и будут спать. Я не понимаю, почему такой календарь. Кому-то переносят матчи, кому-то нет".