На Ямале полицейский застрелил напавшего на него пьяного пациента больницы

В Ямало-Ненецком автономном округе правоохранители проводят проверку по факту применения сотрудником полиции табельного оружия, в результате чего погиб человек. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.

Как уточняется, сообщение из медицинского учреждения о том, что двое пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя агрессивно, поступило на пульт дежурной части полиции Ноябрьска 8 декабря.

Полицейский прибыл в больницу по вызову, но там на него напали два правонарушители и попытались завладеть его табельным оружием.

Сотруднику полиции, чтобы пресечь нападение, пришлось открыть стрельбу. Один из нападавших от полученного ранения скончался на месте, передает агентство "Интерфакс".

В ходе предварительной проверки было установлено, что табельное оружие применялось правомерно. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.