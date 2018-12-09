Хет-трик Салаха помог "Ливерпулю" обогнать "Манчестер Сити"

В чемпионате Англии по футболу произошла смена лидера. На первую строчку поднялся "Ливерпуль", который в гостях разгромил "Борнмут" (4:0). Прежний фаворит "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в премьер-лиге, проиграв в гостях лондонскому "Челси" (0:2).

В матче "Борнмут" – "Ливерпуль" состоялся бенефис форварда сборной Египта и мерсисайдского клуба Мохаммеда Салаха. Египтянин отличился трижды – на 25-й, 48-и и 77-й минутах, а еще один гол в свои ворота забил футболист команды хозяев Кук.

"МанСити" пропустил от "аристократов" Канте и Давида Луиза и потерпел всего второе поражение в 24 матчах сезона: ранее манкунианцы уступили 19 сентября французскому "Лиону" в Лиге чемпионов (1:2). Беспроигрышная серия "МС" составила 14 побед и 2 ничьих.

Что интересно, "Ливерпуль" также пока лишь однажды проиграл в премьер-лиге и тоже "Чесли" – 26 сентября со счетом 1:2. Тем не менее, команда Юргена Клоппа лидирует в турнире, имея 42 очка, у "МанСити" – 41 балл, у "Челси", как и у другой столичной команды "Арсенал" – 34 и четвертое место. На третьем – лондонский "Тоттенхэм" – 36 очков.