Вдохновляющая энергия. Политики всего мира чтят память Людмилы Алексеевой

Политики России и мира скорбят о смерти российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори отметила ее вдохновляющую энергию, которая воздействовала на активистов в России и за рубежом. Речь идет о выступлении Алексеевой в Страсбурге на заседании ассамблеи в 2015 году. Тогда россиянка была награждена известной правозащитной премией Вацлава Гавела. Ее посыл был вдохновляющим даже не смотря на то, что Алексеева была ослаблена возрастом, подчеркнула Мори.

Она также отметила, что приверженность борьбе за справедливость руководила Алексеевой на протяжении всей ее жизни, несмотря на то, что правозащитница подвергалась угрозам и преследованиям. Она в течение десятилетий осуждала нарушения прав человека в СССР, обсуждала их в Московской Хельсинской группе, предлагала помощь их жертвам.

Свою скорбь в связи с кончиной Алексеевой выражает посольство ЕС в России. Дипломаты выразили также соболезнования ее семье и соратникам по защите прав человека. В Twitter посольства отправлена запись, где Алексеева названа "одним из столпов российского правозащитного движения". В твите говорится о том, что мужество, преданность делу и предвидение нашей соотечественницы будут вдохновлять ее последователей как в России, так и за ее пределами.

Лучший способ почтить память усопшей – это продолжить ее дело, уверены в дипмиссии.

Наша неизменная приверженность правам человека как общечеловеческой ценности, защите которых она посвятила свою жизнь, — это лучший способ почтить ее память. Мы выражаем наши искренние соболезнования ее семье, друзьям и коллегам по Московской Хельсинкской группы. — Евросоюз (@EUinRussia) December 8, 2018

О том же самом говорит и американский правозащитник, бывший сотрудник политического отдела госдепа США, старший научный сотрудник Центра по международной политике в Вашингтоне Мэтью Хоу. Он отметил, что нужно продолжать дело Алексеевой – защиту прав человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что имя Людмилы Алексеевой войдет в мировую историю. Политик выразил соболезнования родным и близким скончавшейся правозащитницы, посвятившей всю жизнь защите прав и свобод.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой выразил президент России Владимир Путин.

8 декабря Людмила Алексеева, руководитель Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, скончалась на 92 году жизни.

Помимо премии Вацлава Гавела, она была удостоена почетного знака "За права человека" (2001 год), премии Андрея Сахарова, премии Улофа Пальме, Высшей юридической премии "Фемида".