Миграционный пакт ООН может стать причиной раскола в правительстве Бельгии

Правительству Бельгии грозит раскол. Партия фламандских националистов (N-VA) пригрозила, что выйдет из правящей коалиции, если премьер-министр Шарль Мишель подпишет в Марракеше миграционный пакт ООН.

Ранее в ООН глава федерального правительства Бельгии пообещал подписать миграционный пакт, напоминает РИА Новости. От подписания уже отказались несколько стран ЕС. Против подписания его Бельгией выступает фракция фламандских националистов – крупнейшая в правительстве. В числе портфелей, которые имеет N-VA – министров обороны, внутренних дел, государственного секретаря по миграции.

Миграционный пакт обсуждался в правительстве Бельгии на экстренном заседании, собранном на фоне протестов "желтых жилетов". Через полчаса после начала заседания, едва заслушав доклад премьера, зал покинули глава МИД и госсекретарь. Лидер N-VA Барт де Вевера заявил: если Шарль Мишель улетит в Марракеш, то он вернется премьером не "шведской", а "марракешской" коалиции. "Если правительство захочет связать себя обязательствами в Марракеше, мы этого не примем", — уверил де Вевера.

"Шведская" коалиция – нынешняя коалиция в федеральном правительстве Бельгии. Она названа так, потому что ее состав схож с шведским флагом, желтым крестом на синем фоне: синий – либералы, желтый – националисты (N-VA), крест – фламандская христианская партия.

В ответ на протесты националистов премьер заявил, что намерен отправиться в Марракеш от имени правительства и страны и поблагодарил N-VA за проделанную в последние годы работу. Шарль Мишель отметил, что пакт согласовывался в течение долгого времени, а в сентябре текущего года решение подписать его было утверждено всеми партиями.

10 декабря в Марракеше (Марокко) должно быть одобрено глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. США еще в 2017 году вышли из переговоров по данному пакту, так как, по заявлению Дональда Трампа, документ несовместим с американской миграционной политикой. В конце октября 2018 года от соглашения отступила Австрия, а вслед за ней с аналогичными заявлениями выступили Австралия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, Чехия, Швейцария.