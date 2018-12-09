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9 декабря 201802:45

Загитова и Туктамышева выиграли серебро и бронзу серии Гран-при

EPA

В канадском Ванкувере завершился первый вид финала крупнейшей серии состязаний по фигурному катанию – мировой Гран-при. Победу в женском одиночном разряде одержала японка Рика Кихира, наши Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли второе и третье места.

Женщины-одиночницы устроили в финале Гран-при супематч Россия – Япония: от каждой страны выступали по три спортсменки. И, несмотря на личный успех Кихиры, счет в состязании в пользу россиянок: Загитова, Туктамышева и Софья Самодурова набрали сумму мест 10, в то время как у японок – 11.

Но Кихира по большому счету была вне конкуренции. Она обновила рекорд мира в короткой программе, а в сумме надрала 233,12 балла. У Загитовой 226,53 балла, у Туктамышевой – 215,32 балла. Самодурова показала результат 204,33 балла.

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