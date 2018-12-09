В 2019 году Россия и Германия запустят на орбиту телескоп для изучения Вселенной

В апреле 2019 года на орбиту будет выведен российско-германский космический телескоп (обсерватория) "Спектр-РГ". Он предназначен для изучения Вселенной: в течение семи с половиной лет он будет вести астрофизические исследования, четыре года проведет в режиме сканирования звездного неба и три с половиной года – в режиме точечного наблюдения космических объектов, осуществляемого по заявкам ученых со всего мира.

Обсерватория "Спектр-Ренген-Гамма" состоит из двух отдельных приборов – телескопа ART-XC, который был разработан Институтом космических исследований РАН и изготовлен в Сарове, на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, и телескопа eRosita, который был создан в немецком Институте внеземной физики общества имени Макса Планка.

В первой декаде апреля 2019 года "Спектр-РГ" будет поднят на орбиту с Байконура с помощью ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03. Его выведут в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Это точка, где тяготение Солнца и нашей планеты уравновешивается, передает РИА Новости. Благодаря такому расположению телескоп сможет долго сохранять свою позицию относительно Солнца и Земли, что позволит управлять им и упростит калибровку и прицеливание.

"Спектр" проходит завершающую фазу испытаний в НПО Лавочкина. 20 февраля 2019 года его отправят на Байконур.