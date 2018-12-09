Парусный спорт. Бразильский экипаж лидирует на Star Sailors League 2018
На Багамских островах завершилась квалификация Star Sailors League, крупнейшего старта 25-ти лучших яхтенных экипажей мира в классе "Звездный". Среди участников финальных гонок был российский экипаж в составе рулевого Георгия Шайдуко и шкотового Виталия Кушнера.
Квалификация должна была определить десятку сильнейших, которые будут продолжать борьбу за медали. Безусловно, от бразильского экипажа легендарного пятикратного призера олимпиад Роберта Шайдта ждали хорошего выступления, но то, что сделал бразилец было похоже на "избиение младенцев".
Видимо прошлогоднее серебро и проигрыш всего 5 сантиметров на финише британцу Полю Гудисону настолько раззадорило Роберта, что в последний день квалификации SSL 2018 он просто не оставил ни единого шанса соперникам, придя трижды первом из четырех проведенных гонок. При этом результат экипажа еще более потрясающий, если участь тот факт, что бразильцы были в тройке лучших 8 раз в 11 проведенных стартах.
В то время как главными звездами, безусловно, были Шайдт и Бенинг, а также американец, победитель "Кубка Америки" Пол Каярд, важным для большинства спортсменов было то, что происходило в середине флота. Напомним всем любителям паруса о турнирной сетке SSL: из квалификации вышли 10 сильнейших экипажей, два лучших их них идут в полуфинал (второй по силе экипаж) и финал (лидер квалификации).
Остальные восемь сильнейших встретятся в четвертьфинале, чтобы побороться за пять мест оставшихся в 1/2 финала. В полуфинале вместе с присоединившимся к ним серебряным лидером квалификации, будут разыграны 3 путевки в финал. В финале 4 команды (к победителям полуфинала присоединится золотой призер квалификации) разыграют все медали турнира.
К сожалению, 15 экипажей, не вошедших в первую десятку, закончили свое выступление на этом турнире. Среди проигравших и наш экипаж Шайдуко и Кушнира — так и не нашедшие скорость и получившие четыре DNS в первый день регаты из-за плохого самочувствия рулевого.
"Мы огорчены и недовольны нашим выступлением, хотим сказать спасибо всем болельщикам, — рассказал Георгий Шайдуко. — Нужно ставить амбициозные задачи и пытаться их решать, без поражений не бывает побед. В следующем сезоне нас ждут три этапа SSL в России и мы приглашаем всех профессионалов к участию, особенно гонщиков олимпийских классов "Лазер" и "Финн". Уверен, что наши гонщики могут составлять конкуренцию лучшим яхтсменам планеты".
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