Фигуристка Алена Косторная выиграла юношеский Гран-при

В Канаде продолжается финал коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию. После женщин-одиночниц свои отношения выясняли юниорки, среди которых было пятеро россиянок. Лучшей стала Алена Косторная, в призерах Александра Трусова и Алена Канышева.

Косторная показала на льду Ванкувера результат 217,98 балла, на 2 с небольшим очка опередив второго призера. Интересно, что единственная иностранка в финале кореянка Ким Йе Лим заняла 6-е место, пропустив впереди себя еще и Анастасию Тараканову, и Анну Щербакову.