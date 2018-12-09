Переправа между Сахалином и материком будет закрыта из-за непогоды

Паромная переправа Холмск – Ванино, которая соединяет Сахалин и материковую часть России, будет закрыта вечером в воскресенье, 9 декабря, до конца следующих суток в связи с непогодой в Татарском проливе. Об этом СМИ сообщили представители Сахалинского морского пароходства.

Одно судно сегодня выйдет в Ванино, остальные уже находятся там, передает ТАСС. В Ванино суда переждут непогоду до конца дня 10 декабря.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в проливе ожидаются штормовой ветер и сильное волнение, небезопасные для морских судов.