На одном из крупнейших в мире круизных судов произошла авария

На итальянском судне Cruise Roma – одном из крупнейших в мире – произошла авария во время плавания у берегов Сардинии. На борту парома, принадлежащего Grimaldi Lines, находились 390 пассажиров, которые направлялись из Порто-Торрес в Барселону.

Поломка обнаружилась, когда судно было в открытом море, передает РИА Новости. Оказалось, что неисправен вал левого гребного винта. Члены экипажа, обнаружившие неисправность, были вынуждены остановить паром. Капитан передал информацию о ЧП портовым властям и береговой охране Италии, а затем принял решение ликвидировать поломку силами экипажа.

Участники круиза были обеспокоены инцидентом. Многие стали звонить своим родственникам и знакомым, а также в государственные службы.

Спустя несколько часов поломку удалось устранить. Круизное судно изменило курс и направилось в римский порт Чивитавеккья. Там пассажиров пересадят на другой паром компании Grimaldi Lines, и они продолжат свой путь в Барселону.