Юниоры Мишина и Галлямов выиграли парное катание на Гран-при

В канадском Ванкувере завершилась еще одна часть программы финала серии Гран-при по фигурному катанию. В состязаниях спортивных пар среди юниоров лучшими стали наши Анастасия Мишина и Александр Галлямов. И весь пьедестал оказался российским.

В финале сошлись пять пар из России и дуэт американцев Сара Фенг и Томми-Джо Ниман, которые, впрочем, снялись с турнира после неудачи в короткой программе. В борьбе за три первых места после первого дня лидировали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, но в итоге они проиграли в произвольном катании Мишиной и Галлямову, шедшими поначалу на 3-м месте.

Но чемпионы были лучше всех в произвольном катании и набрали в сумме 190,63 балла. Костюкович и Ялин поменяли золото короткой программы на серебро — 189,53 балла. Третьими стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов 186,59 балла.