На трассе в Китае столкнулись 22 автомобиля: пять человек погибли, 18 пострадали

Вечером 8 декабря на скоростной трассе Эрэн-Хото – Гуанчжоу в провинции Хунань, Центральный Китай, столкнулись по меньшей мере 22 автомобиля. В результате ДТП пять человек погибли, еще 18 получили травмы различной степени тяжести.

Как уточняется, сначала на трассе в районе города Иян столкнулись четыре автомобиля, а затем в образовавшийся затор врезались еще почти 20 автомобилей, не успевших вовремя остановиться.

Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. У шести человек диагностированы переломы, у остальных пострадавших – легкие ранения, передает ТАСС.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину и все обстоятельства случившегося.