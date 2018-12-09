The National Interest перечислил оружие России, с которым НАТО не захочет связываться

Эксперт из американского журнала The National Interest перечислил четыре вида российского "смертоносного оружия", с которым, по его словам, "НАТО не захочет связываться". Это ракетные комплексы "Искандер", ЗРК С-400, РСЗО "Смерч" и танки Т-72Б3 и Т-90. Эти вооружения, по мнению эксперта, отражают боевые возможности российской армии.

Так, он говорит, что танки, имеющие улучшенную защиту от противотанкового оружия, усовершенствованные орудия, боеприпасы и тепловизоры, могут уничтожать боевую технику Запада на более коротких дистанциях. Хотя, по мнению автора The National Interest, западная боевая техника имеет преимущество в системах управления огнем и приборах обнаружения, передает РИА Новости.

Примером смертоносного воздействия российской артиллерии эксперт называет систему залпового огня БМ-30 "Смерч". Далее он говорит о ракетах "Искандера", которые, по его мнению, существенно превосходят старые образцы по скорости и точности, а кроме того, могут уклоняться от систем ПРО. Они оснащены "страшной" 680-килограммовой боеголовкой, подчеркивает автор статьи.

Комплекс С-400 "Триумф" назван в материале "вершиной развития ПВО России". Комплекс состоит из нескольких пусковых установок, радаров и командных пунктов, что позволяет одновременно отслеживать и атаковать до 36 самолетов, при этом дальность действия составляет 400 километров. Такие комплексы, дислоцированные в Калининграде и Сирии, могут полностью перекрыть воздушное пространство над авиабазами Германии, Польши, Турции и Кипра, считает эксперт.