Овечкин забивает, Кузнецов и Орлов ассистируют

Матчем в американском Коламбусе между местными "Блю Джакетс" и гостями из "Вашингтон Кэпиталз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Гости забили четыре гола и в каждой шайбе поучаствовали российские легионеры обладателей Кубка Стэнли. Счет – 4:0.

Капитан "столичных" Александр Овечкин сам забил третий гол и помог забить Бойду четвертый. Евгений Кузнецов ассистировал Коннолли, когда тот открывал счет, а на счету Дмитрия Орлова также результативная передача в то время, как чех Яшкин сделал счет 2:0.