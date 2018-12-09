В Приморье спущена на воду "незаменимая" баржа "Камчатка"
Новое универсальное судно спустили на воду в Приморье. Оно пригодится не только для перевозки грузов, но и для борьбы с различными происшествиями. На заводе побывал специальный корреспондент телеканала "Россия 24" Алексей Конопко.
Воздушные шарики, торжественный марш из колонок — и все в честь одного плашкоута. Последний раз такое судно на Славянском судоремонтном заводе спускали на воду в 2008 году. Да и то лишь грузовое. А тут — баржа-универсал.
Совсем небольшое судно (26 метров в длину, 6 в ширину) для региона, который не страдает от избытка дорог, станет незаменимым. На нем можно не только перевозить одновременно до 40 тонн груза и 30 человек, но и использовать, например, для борьбы с пожарами, водолазных работ и даже борьбы с разливом нефти.
Камчатка, в честь которой и назвали баржу, первой в стране заказала отечественным верфям многофункциональное судно. Такой же плашкоут уже готов на Ливадийском заводе Приморья. Еще две баржи строит Камчатке Находкинская верфь.
"Очень хорошо, что на заводы вернулись заказы. Нужно, чтобы был грузооборот. Мы уже проговорили с вашим руководством, что, когда завод будет готов, подключим его к этой работе", — рассказывает временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.
Чинят здесь почти все — от больших исследовательских кораблей до рыболовецких шхун. Промысел вместе с рыбаками края обсуждали на встрече с главой Росрыболовства. Федеральных чиновников временно исполняющий обязанности губернатора края попросил срочно продлить договоры на участки для любительского лова и выдать квоты на лов промышленный. Тогда и рекорды можно повторить.
"Цена на икру горбуши у нас снизилась в два раза, и это благодаря улову лососевых, который мы получили. За всю историю наблюдений мы поймали рекордный объем — 675 тысяч тонн рыбы", — отмечает руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Рыба на столе, благодаря договору с участниками рынка, тоже стала дешевле. А значит, ею можно, например, чаще кормить школьников. С 1 декабря субсидии на питание учеников в Приморье выросли вдвое. Оказалось, правда, что за переменами успевают не все.
Школе рядом с верфью, куда Олег Кожемяко зашел поговорить о решении проблем, а не искать новые, есть для чего экономить. В совсем еще не старом здании (школу открыли в 1982 году) толком не работает отопление и течет крыша. С капитальным ремонтом временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края обещал разобраться. А вот математикой в меню главному бухгалтеру с директором посоветовал заняться самим, чтобы разбираться не пришлось еще и с ними.
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