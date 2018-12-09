В Армении пройдут внеочередные выборы в парламент

Внеочередные выборы в парламент пройдут сегодня в Армении. Участки откроются уже через час.

Центризбирком республики зарегистрировал для участия в выборах девять партий и два блока. Фаворит – блок "Мой шаг" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна, передает телеканал "Россия 24".

Главная интрига выборов – как оппозиционные партии разделят 30-процентную квоту мандатов, предназначенную законом для оппозиции. Еще один вопрос – сможет ли бывшая правящая Республиканская партия пройти в парламент.

Внеочередные выборы были назначены после того, как в середине октября премьер Никол Пашинян подал в отставку. Он занял этот пост весной после смены власти в республике.

За работой избирательных участков будут следить наблюдатели из 30 международных и местных организаций. Более двух с половиной миллионов жителей страны имеют право голоса. Армянские законы не предусматривают порога явки.