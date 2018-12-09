Проворов, Наместников и Щербак отличились в матчах НХЛ

В заокеанской Национальной хоккейной лиге завершились сразу несколько матчей очередного тура. Российские легионеры выступили весьма успешно: Иван Проворов, Владислав Наместников и Никита Щербак забили очередные голы за свои клубы.

Проворов из "Филадельфии Флайерз" своим голом перевернул игру против "Буффало Сейбрз": он провел шайбу при счете 1:2 и в дальнейшем забивали только "летчики". Общий счет 6:2 в пользу "Филадельфии".

Тот же сценарий в матче "Лос-Анджелес Кингз" – "Вегас Голден Найтс" задал наш Никита Щербак, гол которого стал первым среди пяти шайб "королей", которые выиграли калифорнийское дерби со счетом 5:1.

Выиграл и клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", за который по голевой передаче отдали Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Счет в игре "молний" против "Колорадо Эвеланш" 7:1.

В матче "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Флорида Пантерз" победу праздновали в серии буллитов хозяева – 5:4. При этом у "пантер" второй гол на счету нашего легионера Владислава Наместникова, а у хозяев пасом отличился Евгений Дадонов.