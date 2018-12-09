Алмазы под ногами: как в Якутии добывают драгоценные камни
Новую концепцию огранки алмазов обсуждают в Якутии. Она должна повысить рентабельность отрасли.
Гигантские экскаваторы метр за метром опускаются в толщу земли. Они разрабатывают самую северную в мире кимберлитовую трубку. Здесь кругом алмазы – под ногами и в бортах карьера. Однако Роберт Кадыров, машинист экскаватора, признается – сам он никогда алмазов не видел и в руках не держал.
В смену машинист загружает около ста самосвалов. Но в кузове каждого всего несколько карат драгоценного минерала. "Среднее содержание – шесть каратов на тонну. Это хороший показатель", — поясняет Николай Гуляев, участковый геолог.
Эту трубку назвали "Заполярной" из-за географического положения. Ее открыли еще в середине прошлого века, но к разработке приступили только в сентябре 2018 года. Когда-то из-за своей удаленности она проигрывала легендарным карьерам "Мир" и "Удачная". Но теперь, с их закрытием, стала привлекательной.
Главная проблема "Заполярной" – удаленность от инфраструктуры. Ученые несколько лет ломали головы, как доставить руду на переработку. В итоге фабрику посреди лесотундры решили не строить, а проложили сто семьдесят километров дороги до ближайшего ГОКа.
Руду с карьера вывозят на склад, а оттуда автопоездами — на обогатительную фабрику. Процесс отлажен как часовой механизм: едва заполняются кузова одного самосвала, следующий уже на подходе.
Перевозка обычными самосвалами на такие расстояния нерентабельна. Зато сорок автопоездов позволяют получить необходимую прибыль. Алмазодобытчики гордятся – ничего подобного в мире не делает никто. А водители быстро освоили трассу и особенности вождения. "При повороте направо или налево надо учитывать, что занос прицепа идет, — говорит Владимир Молчанов, водитель автопоезда. — И на дорожном полотне все ямы учитываются".
Теперь трубка "Заполярная" ближайшие двадцать пять лет будет стабильно обеспечивать рудой Удачнинский горно-обогатительный комбинат. А это — благополучие целого города с населением около двенадцати тысяч человек. "Мы пошли на увеличение и будем выходить в лидеры алмазодобычи в компании", — уверен Александр Махрачев, директор Удачнинского ГОКа.
Разработка "Заполярной" не означает, что "АЛРОСА" сворачивает свои работы на действующих месторождениях. Они по-прежнему очень богаты. Только возить руду с карьеров глубиной полкилометра уже опасно и нерентабельно. Поэтому под ними строятся шахты. К примеру, глубина тоннеля под трубкой "Айхал" — четыреста пятьдесят метров.
После выемки руду грузят на самосвалы, которые увезут ее к следующей точке – вертикальному клетевому стволу. А уже оттуда будущие алмазы попадут на поверхность земли. В самом забое людей практически нет. Руду извлекают машины на дистанционном управлении. Проходчики осваивают виртуозный стиль вождения в узких тоннелях. "Порядка пятидесяти ковшей вывозить за смену можно", — комментирует машинист Евгений Поляев.
Все эти новшества позволят компании "АЛРОСА" сохранить мировое лидерство на ближайшие десятилетия. Надолго горняки обосновались и возле новой трубки "Заполярной". Здесь среди лесотундры построен современный вахтовый поселок. Бульдозерист Нюргун Иванов приехал добывать алмазы из соседнего оленеводческого села по программе "Местные кадры в промышленность". "С Жилинды двое нас, — говорит он. — Говорят, еще возьмут на работу".
На месторождении алмазодобытчики предоставили почти шестьсот вакансий для жителей соседних улусов. Заработная плата — от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Через два года потребуется еще больше специалистов. Рядом с "Заполярной" собираются приступить к разработке еще одного нового карьера.
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