Алмазы под ногами: как в Якутии добывают драгоценные камни

Новую концепцию огранки алмазов обсуждают в Якутии. Она должна повысить рентабельность отрасли.

Гигантские экскаваторы метр за метром опускаются в толщу земли. Они разрабатывают самую северную в мире кимберлитовую трубку. Здесь кругом алмазы – под ногами и в бортах карьера. Однако Роберт Кадыров, машинист экскаватора, признается – сам он никогда алмазов не видел и в руках не держал.

В смену машинист загружает около ста самосвалов. Но в кузове каждого всего несколько карат драгоценного минерала. "Среднее содержание – шесть каратов на тонну. Это хороший показатель", — поясняет Николай Гуляев, участковый геолог.

Эту трубку назвали "Заполярной" из-за географического положения. Ее открыли еще в середине прошлого века, но к разработке приступили только в сентябре 2018 года. Когда-то из-за своей удаленности она проигрывала легендарным карьерам "Мир" и "Удачная". Но теперь, с их закрытием, стала привлекательной.

Главная проблема "Заполярной" – удаленность от инфраструктуры. Ученые несколько лет ломали головы, как доставить руду на переработку. В итоге фабрику посреди лесотундры решили не строить, а проложили сто семьдесят километров дороги до ближайшего ГОКа.

Руду с карьера вывозят на склад, а оттуда автопоездами — на обогатительную фабрику. Процесс отлажен как часовой механизм: едва заполняются кузова одного самосвала, следующий уже на подходе.

Перевозка обычными самосвалами на такие расстояния нерентабельна. Зато сорок автопоездов позволяют получить необходимую прибыль. Алмазодобытчики гордятся – ничего подобного в мире не делает никто. А водители быстро освоили трассу и особенности вождения. "При повороте направо или налево надо учитывать, что занос прицепа идет, — говорит Владимир Молчанов, водитель автопоезда. — И на дорожном полотне все ямы учитываются".

Теперь трубка "Заполярная" ближайшие двадцать пять лет будет стабильно обеспечивать рудой Удачнинский горно-обогатительный комбинат. А это — благополучие целого города с населением около двенадцати тысяч человек. "Мы пошли на увеличение и будем выходить в лидеры алмазодобычи в компании", — уверен Александр Махрачев, директор Удачнинского ГОКа.

Разработка "Заполярной" не означает, что "АЛРОСА" сворачивает свои работы на действующих месторождениях. Они по-прежнему очень богаты. Только возить руду с карьеров глубиной полкилометра уже опасно и нерентабельно. Поэтому под ними строятся шахты. К примеру, глубина тоннеля под трубкой "Айхал" — четыреста пятьдесят метров.

После выемки руду грузят на самосвалы, которые увезут ее к следующей точке – вертикальному клетевому стволу. А уже оттуда будущие алмазы попадут на поверхность земли. В самом забое людей практически нет. Руду извлекают машины на дистанционном управлении. Проходчики осваивают виртуозный стиль вождения в узких тоннелях. "Порядка пятидесяти ковшей вывозить за смену можно", — комментирует машинист Евгений Поляев.

Все эти новшества позволят компании "АЛРОСА" сохранить мировое лидерство на ближайшие десятилетия. Надолго горняки обосновались и возле новой трубки "Заполярной". Здесь среди лесотундры построен современный вахтовый поселок. Бульдозерист Нюргун Иванов приехал добывать алмазы из соседнего оленеводческого села по программе "Местные кадры в промышленность". "С Жилинды двое нас, — говорит он. — Говорят, еще возьмут на работу".

На месторождении алмазодобытчики предоставили почти шестьсот вакансий для жителей соседних улусов. Заработная плата — от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Через два года потребуется еще больше специалистов. Рядом с "Заполярной" собираются приступить к разработке еще одного нового карьера.