На северо-востоке Австралии акула атаковала серфера

В Австралии у побережья города Намбакка-Хедс к северу от Сиднея акула напала на 36-летнего мужчину. О происшествии сообщил австралийский национальный телеканал SBS.

По информации службы спасения на водах штата Новый Южный Уэльс, пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как уточняется, в момент нападения хищницы мужчина катался на серфе на северном пляже Намбакка-Хедс. Акула сдернула его с доски, схватив за ногу. Катавшиеся поблизости серферы отогнали акулу и спасли мужчину. Они вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь еще до прибытия спасателей.

Мужчина получил несколько глубоких рваных ран ноги и потерял много крови. Медики, прибывшие на место ЧП, провели переливание крови, а затем доставили пациента в больницу Джона Хантера в Ньюкасле на вертолете. Сейчас его состояние удалось стабилизировать.

В настоящее время все городские пляжи Намбакка-Хедс закрыты для посещения. Также закрыты районы побережья за пределами города. Над окрестными водами ведется воздушное патрулирование, передает ТАСС.

В Австралии в последние три месяца зафиксировано уже более 10 случаев нападения акул на людей. Большинство происшествий случились на северо-восточном побережье страны.