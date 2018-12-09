Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 декабря 201808:34

На северо-востоке Австралии акула атаковала серфера

Global Look Press

В Австралии у побережья города Намбакка-Хедс к северу от Сиднея акула напала на 36-летнего мужчину. О происшествии сообщил австралийский национальный телеканал SBS.

По информации службы спасения на водах штата Новый Южный Уэльс, пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как уточняется, в момент нападения хищницы мужчина катался на серфе на северном пляже Намбакка-Хедс. Акула сдернула его с доски, схватив за ногу. Катавшиеся поблизости серферы отогнали акулу и спасли мужчину. Они вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь еще до прибытия спасателей.

Мужчина получил несколько глубоких рваных ран ноги и потерял много крови. Медики, прибывшие на место ЧП, провели переливание крови, а затем доставили пациента в больницу Джона Хантера в Ньюкасле на вертолете. Сейчас его состояние удалось стабилизировать.

В настоящее время все городские пляжи Намбакка-Хедс закрыты для посещения. Также закрыты районы побережья за пределами города. Над окрестными водами ведется воздушное патрулирование, передает ТАСС.

В Австралии в последние три месяца зафиксировано уже более 10 случаев нападения акул на людей. Большинство происшествий случились на северо-восточном побережье страны.

Сейчас

07:47

В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy

07:00

СМИ: Лев Лещенко экстренно госпитализирован

04:24

На одном из крупнейших в мире круизных судов произошла авария

01:19

Франция подводит итоги манифестаций "желтых жилетов"

20:43

Не выдержало сердце: умерла Людмила Алексеева

20:36

Поклонская прокомментировала "эсэсовское" фото Порошенко

19:47

Число задержанных в Париже возросло до 737

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Вдохновляющая энергия. Политики всего мира чтят память Людмилы Алексеевой

Вдохновляющая энергия. Политики всего мира чтят память Людмилы Алексеевой

6 часов назад
СМИ: Лев Лещенко экстренно госпитализирован

СМИ: Лев Лещенко экстренно госпитализирован

2 часа назад
В Барнауле подали тепло в дома, отключенные накануне из-за аварии

В Барнауле подали тепло в дома, отключенные накануне из-за аварии

8 минут назад
Экс-представитель миссии Украины при НАТО: Киев может делать ядерное оружие

Экс-представитель миссии Украины при НАТО: Киев может делать ядерное оружие

2 часа назад
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали бронзу в финале Гран-при

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали бронзу в финале Гран-при

1 час назад
НХЛ. Овечкин возглавил снайперскую гонку текущего сезона

НХЛ. Овечкин возглавил снайперскую гонку текущего сезона

27 минут назад
The National Interest перечислил оружие России, с которым НАТО не захочет связываться

The National Interest перечислил оружие России, с которым НАТО не захочет связываться

3 часа назад
Франция подводит итоги манифестаций "желтых жилетов"

Франция подводит итоги манифестаций "желтых жилетов"

8 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
На одном из крупнейших в мире круизных судов произошла авария

На одном из крупнейших в мире круизных судов произошла авария

5 часов назад
Загитова и Туктамышева выиграли серебро и бронзу серии Гран-при

Загитова и Туктамышева выиграли серебро и бронзу серии Гран-при

6 часов назад
Путин наставил единороссов и помог ребенку исполнить мечту

Путин наставил единороссов и помог ребенку исполнить мечту

13 часов назад
Полиция Англии предполагает "российский след" в гибели еще нескольких людей

Полиция Англии предполагает "российский след" в гибели еще нескольких людей

7 часов назад
Шли к Крымскому мосту напролом: ФСБ поделилась деталями провокации Киева

Шли к Крымскому мосту напролом: ФСБ поделилась деталями провокации Киева

13 часов назад
В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником

В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником

1 час назад
Миграционный пакт ООН может стать причиной раскола в правительстве Бельгии

Миграционный пакт ООН может стать причиной раскола в правительстве Бельгии

6 часов назад
Один из украинских провокаторов оказался любителем пыток из СБУ

Один из украинских провокаторов оказался любителем пыток из СБУ

20 часов назад
Сюрприз к Новому году: красная икра подешевела вдвое

Сюрприз к Новому году: красная икра подешевела вдвое

23 часа назад
Танцоры Синицина и Кацалапов стали вторыми в Ванкувере

Танцоры Синицина и Кацалапов стали вторыми в Ванкувере

2 часа назад
Провокация не удалась: ансамбль Александрова успешно выступил в Быдгоще

Провокация не удалась: ансамбль Александрова успешно выступил в Быдгоще

7 часов назад
Школа PUBG Mobile

Школа PUBG Mobile

07.12.2018 11:40
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
На северо-востоке Австралии акула атаковала серфера

На северо-востоке Австралии акула атаковала серфера

1 час назад
На Корсике из-за сильнейшего ветра объявлен максимальный уровень тревоги

На Корсике из-за сильнейшего ветра объявлен максимальный уровень тревоги

1 час назад
В Приморье спущена на воду "незаменимая" баржа "Камчатка"

В Приморье спущена на воду "незаменимая" баржа "Камчатка"

1 час назад
Овечкин забивает, Кузнецов и Орлов ассистируют

Овечкин забивает, Кузнецов и Орлов ассистируют

4 часа назад
На трассе в Китае столкнулись 22 автомобиля: пять человек погибли, 18 пострадали

На трассе в Китае столкнулись 22 автомобиля: пять человек погибли, 18 пострадали

4 часа назад
Переправа между Сахалином и материком будет закрыта из-за непогоды

Переправа между Сахалином и материком будет закрыта из-за непогоды

4 часа назад
В 2019 году Россия и Германия запустят на орбиту телескоп для изучения Вселенной

В 2019 году Россия и Германия запустят на орбиту телескоп для изучения Вселенной

5 часов назад
Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году

Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году

5 часов назад
Фигуристка Алена Косторная выиграла юношеский Гран-при

Фигуристка Алена Косторная выиграла юношеский Гран-при

6 часов назад
На Ямале полицейский застрелил напавшего на него пьяного пациента больницы

На Ямале полицейский застрелил напавшего на него пьяного пациента больницы

7 часов назад
Юрий Семин: команда проявила свой бойцовский характер

Юрий Семин: команда проявила свой бойцовский характер

8 часов назад
В Москве пьяный водитель наехал на пешехода

В Москве пьяный водитель наехал на пешехода

8 часов назад
Серебряная медалистка Олимпиады-2016 попалась на допинге

Серебряная медалистка Олимпиады-2016 попалась на допинге

8 часов назад
В польском поселке восстановили памятник советским военнопленным

В польском поселке восстановили памятник советским военнопленным

9 часов назад
"Дракон" привез на МКС рождественские деликатесы

"Дракон" привез на МКС рождественские деликатесы

12 часов назад
Поклонская прокомментировала "эсэсовское" фото Порошенко

Поклонская прокомментировала "эсэсовское" фото Порошенко

12 часов назад
Вратарь Навас намерен покинуть "Реал" и перебраться в Англию

Вратарь Навас намерен покинуть "Реал" и перебраться в Англию

13 часов назад
КХЛ. "Витязь" прервал победную серию московского "Динамо"

КХЛ. "Витязь" прервал победную серию московского "Динамо"

13 часов назад
Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря

Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря

17 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 8 декабря 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 8 декабря 2018 года

17 часов назад
"Вести в субботу" побывали на премьере очень необычной оперы

"Вести в субботу" побывали на премьере очень необычной оперы

19 часов назад
Кудрин заинтересовался счастьем россиян

Кудрин заинтересовался счастьем россиян

20 часов назад
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете прием пищи

5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете прием пищи

21 час назад
Угадайте советский мультфильм по отрицательному отзыву: тест

Угадайте советский мультфильм по отрицательному отзыву: тест

21 час назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

07.12.2018 19:39
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

07.12.2018 19:25
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

07.12.2018 19:15
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

07.12.2018 18:24
Названа лучшая игра 2018 года

Названа лучшая игра 2018 года

07.12.2018 10:09