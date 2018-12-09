СМИ: Лев Лещенко экстренно госпитализирован

Издание "Известия" сообщает об экстренной госпитализации народного артиста Льва Лещенко. Певец был доставлен в больницу прямо из столичного концертного зала.

Он должен был участвовать в финале всероссийского конкурса "На благо мира", но, находясь за кулисами, почувствовал себя плохо. Причины госпитализации Льва Лещенко не уточняются.